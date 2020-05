Strenges Regiment in der Seen-Idylle

In Venedig bin ich mit dem Hausboot auf Grund gelaufen, in Irland sind wir bei einer Brücke hängen geblieben und haben jeden Abend mit Guinness Bier die Feuchtigkeit auf dem Shannon River ausgeglichen.



Und in Deutschland? In dieser wunderbaren Idylle der Seenplatte von " Meck-Pomm", wie unsere Nachbarn das Land Mecklenburg-Vorpommern liebevoll abkürzen? - Da bin ich mittlerweile zum Hausboot-Profi avanciert, zwar nirgends dagegen gefahren, hätte aber trotzdem beinahe eine Geldstrafe riskiert. 35 Euro. So viel steht im Preußen-Land auf eine Reihe von Vergehen, deren man sich als harmloser Hausbootfahrer mit 12 km/h schuldig machen kann.



Raserei war's nicht. Ich bin ohne Schwimmweste über die Müritz, den größten See der Platte, gefahren. Und das darf nicht sein!



Wer durch die wunderbar idyllische Landschaft mit Kanälen und Schleusen, mit kleinen und größeren Seen, mit Feriensiedlungen und strohgedeckten Pfahlhäusern, Wäldern, Wiesen und schmuckvollen Schlössern fährt, sollte sich auf ein strenges Regiment gefasst machen. Aber nur, was die Wasserpolizei betrifft, den n die zivilen Bürger von " Meck-Pomm" behandeln Hausbootfahrer durchwegs zuvorkommend.



Auch in der Marina Wolfsbruch, der Hausboot-Basis des Veranstalters Le Boat mit Restaurant und Ferienhäuschen im bunten Lego-Stil, herrscht Zucht und Ordnung: Mehr als eine Stunde dauert die Einschulung an Bord unseres Hausboots, ohne die kein noch so versierter Amateur-Kapitän loslegen darf. Und immer wieder fällt die Rede auf "35 Euro Strafe". Etwa wenn man im Kanal zu schnell fährt. Erlaubt sind 9 km/h. Oder wenn man bei zu starkem Wind die Müritz übersetzen möchte.



Vor der ersten Ausfahrt kanzelt der gelernte Österreicher derartige Androhungen noch als preußische Kleinkariertheit ab. Zumal ich diesmal mein erstes heikles Manöver bravourös gemeistert habe. Vor einer engen Brücke machen mich die Kanufahrer nervös, denn: "Muskelbetriebene Fahrzeuge haben Vorrang." Also überholen und rasch durchs Nadelöhr. Geschafft!