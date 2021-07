Sri Lanka - geh dahin, wo der Pfeffer wächst

Austrian Airlines

Wien

Colombo

fliegen bis Ende März ein Mal wöchentlich direkt vonnach. Flugdauer: ca. 9 Stunden. Näheres dazu unter www.austrian.com

Einreise Der Reisepass muss mindestens sechs Monate gültig sein. Visum zur einmaligen Einreise, 30 Tage

gültig, kostet 20 US-Dollar. Online zu beantragen: www.eta.gov.lk

Klima/ Reisezeit Für Sri Lanka gibt es nicht DIE beste Reisezeit. Das Land ist das ganze Jahr über bereisbar. Zwei Monsunwinde bestimmen allerdings das tropische Klima. Erkundigen Sie sich nach den Regenzeiten für die einzelnen Regionen.

Zeitdifferenz Plus 4,5 Stunden.

Währung 1 € = 157 Sri Lanka-Rupien

Hoteltipp Wer die Natur gerne direkt vor der Haustüre hat, ist im Cinnamon Wild Yala genau richtig. Am Rand des Nationalparks gelegen, lassen sich die Tiere manchmal auch in der Anlage blicken. Zur Auswahl stehen 68 Dschungel- oder Strandchalets. Die Gäste können sich aber auch am Pool erholen und beim Abendessen am Buffet (es gibt viele gute Currys) stärken. Die Jeeps für die Safari im Nationalpark halten beim Hotel. http://www.cinnamonhotels.com/de/

cinnamonwildyala/

Angebote Thomas Cook Austria bietet 4-, 6-, 8- und 10-tägige Sri-Lanka- Rundreisen unter deutschsprachiger Reiseleitung an, eine große Auswahl an Rundreise- und Bade-Kombinationen finden Sie auf www.neckermann-reisen.at

Zum Beispiel: – Große Sri Lanka-Rundreise inkl. anschließendem Badeaufenthalt in Bentota. 9 Nächte DZ, Verpflegung Frühstück oder Halbpension je nach Plan/Rundreise, 1 x NF im Cinnamon Red Colombo, 4 Nächte All inclusive im Standardzimmer AI Bentota Beach by Cinnamon , ab 2439 € pro Person bei Abflug am 17. Jänner 2017 von Wien aus mit AUA-Direktflug