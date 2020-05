Spanien für Genießer

Preis 9 Tage um 1470 € p .P. /DZ

Inkludiert

– Linienflüge mit Niki/ Air Berlin Wien– Bilbao (via Palma) und Barcelona– Wien inkl. Taxen– 8 N/F in guten, zentrumsnahen 4*-Hotels

– alle Ausflüge und Rundfahrten in komfortablen Reisebussen

– Fahrt Madrid – Barcelona im Superschnellzug AVE

– 5 x Abendessen

– 3 Weinverkostungen in Top-Rioja-Betrieben

– Eintritte Guggenheim-Museum in Bilbao, Rioja-Weinmuseum und Kathedralen Burgos, Segovia, Toledo

– Reiseleitung ab/bis Wien

Nicht inkludiert

Einzelzimmer-Zuschlag: 360 €, Buchungsgebühr: 6 € pro Person



Termin

8. bis 16. April 2013



Buchung

Reisebüro „Kommen Sie mit!“, Tel.: 0664/ 914 65 65 (täglich von 9 bis 16 Uhr)