Serie City Guide: Schöne Tage in Barcelona

To see:

Unbedingt den Friedhof am Stadtberg Montjuic ansehen,

weil es der einzige oberirdische Friedhof der Welt ist. Die Särge sind in Regale geschlichtet, am Berghang entlang.



To go:

Im Gràcia-Viertel spazieren gehen, weil es hier nicht nur super Lokale und Bars gibt,man bewegt sich auch nur unter Einhei- mischen oder Expats, den Ausländern, die hier fix leben.

www.barcelona.de



In der kubanischen Bar " El Raim" unbedingt Mosquitos trinken und dazu philosophische Gespräche mit Einheimischen führen.

www.raimbcn.com



To eat:

Die besten argentinischen

Lokale zum "Empanadas" essen: "Laurel's" (Eixample) oder

"La Criolla" (Gràcia). Zu den Empanadas (gefüllte Teigtaschen), Mate-Tee trinken und zum Nachtisch " facturas" (pastries) bestellen, gemeinsam mit viel "dulce de leche" (Milch-Schoko-Aufstrich).

www.spottedbylocals.com/barcelona, Laurel's: Calle Floridablanca 140

La Criolla: Camino al Olivo 15,

Tel.: ++34 5253 1313



To shop:

In den kleinen Second- Hand-Läden in Raval oder im Barrio Gotico. Hier in der Carrer de la Riera Baixa findet man allerlei Vintage-Objekte. Das teuerste, aber beste Geschäft ist das "Le Swing'.

Carrer de la Riera Baixa,

El Raval und Gotico-Viertel: www.bcninternet.com



To stay:

Die Casa Camper in Raval ist immer noch eine gute Adresse. Mit eigenem Gemüsegarten und Fahrrädern für ökologisch- orientierte Boheme-Gäste.

www.casacamper.com