Seitenwechsel am Gardasee: So reizvoll ist das Westufer

Limone mag der Hauptanziehungspunkt für Touristen am Westufer des Gardasees sein, nicht aber der einzige: Im eleganten Grand Hotel von Gardone nächtigten schon Winston Churchill und der englische König George V. Dabei war es ein Weinviertler, der die Hautevolée Ende des 18. Jahrhunderts an den See brachte: Nach einem längeren Kuraufenthalt war der Ingenieur Luigi Wimmer vom wohltuenden Klima in Gardone so begeistert, dass er direkt an der Promenade das luxuriöse Grand Hotel erbauen ließ.