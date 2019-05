Schwarzwald: Sanftes Wandern – mit oder ohne Schuh’

Am Ende wird es so sein, dass mir meine Füße Vorwürfe machen: „Warum ziehst du mir diese klobigen Wanderschuhe wieder an?“ Eine gute Stunde dürfen sie völlig unbelastet durch den Schwarzwald streifen. Nicht einfach so. Begleitet wird unsere Gruppe von Markus Dutschke, der es sich vor vielen Jahren zur Gewohnheit gemacht hat, sich im Sommer die Schuhe auszuziehen.

Lichtpunkte, die schwirren

Nach anfänglicher Skepsis ist die Begeisterung groß. Ich trete ins weiche Moos, spüre die kühle Glätte der Steine und merke, dass die Erde nicht „grindig“, sondern ein feiner Untergrund für die Füße ist. Und weil ich bloßfüßig gehe, schaue ich viel bewusster, wohin ich trete – will ich doch spitze Steine und kleine Ästchen unter den Sohlen vermeiden. „Schaut in den Horizont und lasst den Blick verschwimmen“, fordert uns Dutschke nach einer halben Stunde auf. „Seht ihr jetzt Lichtpunkte hin und her schwirren?“

Einfach nur "runterkommen"

Das alles klingt sehr esoterisch. Den Spaziergang kann man so erleben, muss man aber nicht. Er tut einfach nur Körper und Seele gut. Was heute als „Waldbaden“ groß in Mode ist, war früher einfach „Urlaub im Luftkurort oder im heilklimatischen Kurort“. Der Sportmediziner Nicolaus Prinz kann diesem Retro-Urlaub viel abgewinnen: „Wer ein bis zwei Mal in der Woche für vier Stunden in den Wald geht, stärkt das Immunsystem: Der kühle Wind über der Haut wirkt ähnlich wie das Kneippen.“ Die harzige Luft, das UV-Licht und das satte Grün, unterbrochen von dem Blau der Heidelbeeren, die hier wie Unkraut aus dem Boden sprießen – all das hilft, „runterzukommen“.