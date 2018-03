Vom Glück sich im Fischschwarm zu verlieren

Gut festhalten, ruft Walter und gibt Gas. Das Motor-Schlauchboot zischt übers Meer, die Landschaft zieht an uns vorüber, wir spüren den Wind und die Wellen. Es fühlt sich fantastisch an. Walters Südtiroler Kollege Filippo erzählt uns alles über die Unterwasserwelt hier, auf Deutsch, was die Kinder freut.

Wir ankern vor einer kleinen Insel, die beiden Tauchlehrer vom Sub Center Capo Boi helfen uns in die Tauchanzüge und mit den Taucherbrillen, Schnorcheln, Flossen und zeigen uns, wie wir uns ins Wasser lassen sollen. Der Sechsjährige, ein großartiger Schwimmer, bekommt mit der ungewohnten Montur Panik. "Komm, gib mir deine Hand", sagt Filippo ruhig und schwimmt mit dem Buben, zeigt ihm, dass er keine Angst haben muss. Damit sich die Kinder sicher fühlen und ausrasten können, nimmt Filippo einen Schwimmreifen mit, an den sie sich jederzeit hängen können.