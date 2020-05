Dracula und die Saubermänner

Rumänien, das heurige Partnerland der Ferien-Messe Wien, gilt in vielen Köpfen immer noch als unterentwickeltes Ostblock-Reiseland. Bei einer Reise durch Transsilvanien (deutsche Bezeichnung: Siebenbürgen) hat der KURIER jedoch festgestellt: An den meisten Vorurteilen ist gar nicht mehr so viel dran. Neben verfallenen Häusern, Landstraßen mit Schlaglöchern und vorsintflutlichen landwirtschaftlichen Betrieben gibt es auch zahlreiche herausgeputzte Kulturschönheiten, frisch ausgebaute Überlandstraßen, feine (Design-)Hotels und respektable Wirtshäuser. Nur an der Vermarktung ihres Gruselgrafen Dracula könnten die Rumänen noch ein wenig feilen, wenn sie dringend benötigtes Geld durch Tourismus lukrieren möchten.

Vom Flughafen Bukarest geht es auf erstaunlich gut ausgebauten Stadtautobahnen Richtung Norden ins Karpatenland. Vereinzelt traben Roma mit ihren Pferdewagen auf der Autobahn ein. „Das ist jetzt streng verboten, wenn sie die Polizei erwischt, wird ihre Kutsche beschlagnahmt“, erklärt mein Guide Terry.

Je weiter ich mich jedoch von der Stadt entferne, desto häufiger überholen wir Zweispänner, und desto häufiger rumpeln wir über Schlaglöcher.