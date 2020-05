Routen für Geniesser: Bremen-Lübeck

Das war nicht immer so: Heinrich Heine, dessen Eltern einige Jahre hier wohnten, soll die Stadt seine "Residenz der Langeweile" genannt haben. Das entsprechende Heinrich-Heine-Haus beherbergt heute ein Standesamt (Adresse: Am Ochsenmarkt, ausgerechnet).



Sozusagen Pflicht ist, neben vielen anderen Sehenswürdigkeiten, die Besichtigung des Klosters Lüne (zu Fuß von der Stadtmitte in 20 Minuten zu erreichen), noch mehr aber der Besuch des Deutschen Salzmuseums, wo Besucher zu bestimmten Zeiten sogar selbst Sole auskochen können. Dieses wirklich sehenswerte Industriemuseum steht genau dort, wo 1980 die Salzproduktion endgültig geschlossen wurde.



Museumsdirektor Christian Lamschus, ein streitbarer Mann, war bei der Gründung mit allerlei Widerständen konfrontiert, freut sich aber über bis zu 70.000 Besucher pro Jahr. Über die heutige "Alte Salzstraße" berichtet er, dass der Begriff eigentlich eine "Erfindung des Tourismus-Marketing in den 1950er-Jahren" sei. Auf der Reise nach Lübeck kämen mit Lauenburg und Mölln noch "zwei niedliche Städtchen", sonst sei aber "nicht viel los" - und die Salzstraße selbst sowieso in großen Teilen verschwunden.



Da hat er fraglos recht, was der gemütlichen Weiterfahrt mit einem souveränen Achtzylinder aber keinen Abbruch tut. Lauenburg, 20 km nördlich von Lüneburg, ist ein wenig verschlafen, lädt aber zu einem Spaziergang durch die Altstadt mit einer Anzahl sehr gut restaurierter, wunderschöner Fachwerkbauten ein. Das gilt auch für Mölln, wo der Tourist zudem an allerlei Ecken auf den Stadtsohn Till Eulenspiegel trifft, dem hier sogar ein kleines Museum gewidmet ist.