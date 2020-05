Reisewarnung: Für Versicherung kein Stornogrund

Wer sich am Urlaubsort auf seine eCard verlässt, wird übrigens oft enttäuscht werden. Die eCard gilt nämlich nur innerhalb der EU und da nur in öffentlichen Spitälern. Meist befinden sich die öffentlichen Krankenhäuser im Hinterland und im Gegensatz zu den heimischen bieten sie keine Verpflegung an. Denn in vielen Ländern ist es üblich, dass die Familienmitglieder den Patienten verköstigen.



In der Türkei, die ja bekanntlich nicht zur EU gehört, kann man die eCard gleich stecken lassen. Und auch in den Urlaubsorten in Italien oder Spanien gibt es meist nur private Spitäler. "Ein Tag im Krankenhaus kostet im Mittelmeerraum rund tausend Euro am Tag", sagt Sturzlbaum. Die Sozialversicherungsträger würden in der Regel zehn Prozent der Kosten refundieren. Wer eine Reiseversicherung im Gepäck hat, bekommt hundert Prozent der Kosten ersetzt, versichert Sturzlbaum.