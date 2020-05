Reisen für Geschiedene boomen

KURIER.at: Warum braucht der Tourismusmarkt spezielle Reisen für Geschiedene?

Bernhard Wallmann: Die Touristiker träumen immer von den lieben netten Familien. Gesellschaftliche Realität ist aber, dass in Städten wie zum Beispiel München bereits mehr als 50 Prozent der Haushalte Single-Haushalte sind. Für Geschiedene, die meist über 40 sind, ist es nicht leicht Anschluss zu finden. Alleine Urlaub zu machen und im Eck auf einem Einzeltisch zu sitzen ist frustrierend.



Wird die Zielgruppe also immer größer?

Ja klar - in Wien liegt die Scheidungsrate bei über 60 Prozent. Interessant ist auch die steigende Anzahl der Alleinerzieher, wenn man von den südlichen Ländern mit Mitte Zehn Prozent bis im Norden in Schweden geht, wo die Alleinerzieherzahl bereits bei 60 Prozent liegt.



Wie kann man sich eine solche Reise für Geschiedene vorstellen?

Es wird viel geredet, ein Team hat sich bereits 2002 zusammengeschweißt. Man

tanzt gemeinsam, man hat Spaß bei einem Skirennen für Paare, genießt einen

gemeinsamen Hüttenabend. Und vor allem - es entsteht ein Gruppengefühl durch zahlreiche Gespräche mit Gleichgesinnten.



Inwiefern unterscheiden sich Geschiedene von älteren Singles?

Eine Scheidung ist selten ein Spaß und prägt die Leute. Aus Erfahrung kann man auch klug werden, und viele sehnen sich natürlich nach einem Partner. Wer an der Geschiedenen-Reise teilnimmt merkt, dass er keineswegs alleine ist.



Was kann man sich unter einer Ideenwerkstatt für Tourismus vorstellen?

Ich entwickle einzigartige Veranstaltungen, Ideen für Tourismusregionen, neue Hoteltypen - also alles was anders und einzigartig ist und was mir vor allem Spaß macht.



Welche Ideen haben Sie noch auf Lager?

Ich spreche nur von denen, die tatsächlich schon auf der Abschussrampe sind: Die Humorzeit in St.Johann/Alpendorf, bei der wir Lachgarantie geben. Die Fußball-WM für internationale Unternehmen im Mai in Mittersill und eine ganz spezielle Hotelgruppe.