Mit dem Nordwind von Porto nach Lissabon radeln

Birdwatcher werden hier Augen machen: in der Lagune von Aveiro sammeln sich unzählige Fisch- und Vogelarten. Gut möglich, dass sie den einen oder anderen Storch oder Flamingo vor die Linse bekommen.

Aveiro, das Klein-Venedig Portugals, bietet sich für eine Überachtung an. Am nächsten Morgen weiterhin viel flaches Land. In Ílhavo ist die traditionsreiche Manufaktur Vista Alegre nicht zu übersehen. In den ehrwürdigen alten und neuen Hallen werden seit dem 18. Jahrhundert schöne Stücke aus Porzellan und Glas gefertigt, unter anderem fürs englische Königshaus.