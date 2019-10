Oststeiermark: Der Buschenschank, das zweite "Dahuam"

Ach, sind das stimmungsvolle Tage im oststeirischen Hügelland. Die saftigen Farben auf Streuobstwiesen und Weingstettn. Klare, sonnige Tage als Abgesang auf den Sommer. Wenn Äpfel und Birn „zeiti“, also reif sind. Die Zeit des Erntens und Pressens. Der erste Schluck Süßmost in der Kehle. Die Tage, an denen Heißluftballone am blauen Morgenhimmel kleben. Wo man das Bellen von Weitem hört. Nicht das der Hunde, das der Steirer. Vielleicht hat man ein Glaserl Most zu viel getrunken, bei so viel Heimatliebe. Steirischer Herbst statt Indian Summer.

Es ist die Zeit nach der Badesaison, „wie immer ist nichts los“ am Stubenbergsee, wie es in einem Lied heißt. Es ist die Zeit vor Allerheiligen, wenn Kastanien auf offenem Feuer gebraten werden. Bevor es in der Natur „aureimi“ wird, also Raureif Blätter und Gräser bedeckt. Und die Leut’ es nicht mehr „gneadi“ (eilig) haben und sich zum Kreuzschnapsen treffen.

Heimat ist auch ein Gefühl, eine Idee. Wenn ich sie verorten muss? Sanft eingebettet zwischen Peter Roseggers rauer Waldheimat im Norden und der südsteirischen Thermenregion, wo es viel „Woaz“ (ja, so sagen wir zum Kukuruz) und noch mehr Plutzer gibt. Also Kürbisse. Das Lagerfeuer dieser Region, an dem sich alle versammeln, ist der Buschenschank. Dort, wo die Alten „tischgariern“ (miteinander reden) und die Jungen sich zum Vorglühen treffen. Wo Brettljausen g’schmackig und üppig sind. Wein, Sturm, Most und Obstsäfte stammen aus eigener Produktion bzw. werden von Bauern zugekauft.

Was unterscheidet den Buschenschank vom Wiener Heurigen? Man ist per Du. Er ist billiger. Es gibt keine warmen Speisen (okay, Buchteln und Strauben). Die Aussicht auf die fruchtbare Hügellandschaft ist fantastisch. Die perfekte Zeit, um zu wandern. Von einem Buschenschank zum anderen.