Ostafrika: Not wird immer schlimmer

Die Situation in den Hungergebieten Ostafrikas wird mit jedem Tag dramatischer. Die Flüchtlingslager sind völlig überfüllt, die Versorgung der vielen Menschen wird immer schwieriger. Zudem setzen in einigen Regionen heftige Regenfälle die Zeltstädte unter Wasser - ein Albtraum für die entkräfteten Flüchtlinge.



"Jeden Tag erreichen Tausende Menschen die Flüchtlingslager in Äthiopien und Kenia. Wir brauchen Unterkünfte, Wasser und sanitäre Einrichtungen. So müssen wir auch den Druck auf die Gastländer verringern, die selbst unter der Dürre leiden", sagte UNO-Nothilfekoordinatorin Valerie Amos.



Das Flüchtlingslager in Daadab, Kenia, ist heillos überfüllt: In dem Camp, das für 90.000 Menschen Platz bietet, hausen mittlerweile etwa 440.000 Flüchtlinge. Und täglich werden es mehr.