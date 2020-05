Ostafrika: "Die Phase vor dem Sterben"

"Das Vieh hat nicht mehr genug zu fressen, etwa 250.000 bis 300.000 Tiere sind bereits verendet. Hier stehen wir an einem Wendepunkt, bis zu einer schrecklichen Hungersnot könnte es noch vier bis sechs Wochen dauern." Die Caritas-Helfer und ihre lokalen Partner setzen alles daran, genau das zu verhindern - doch ohne finanzielle Unterstützung können sie nichts ausrichten.



Die Caritas arbeitet im Moment in entlegenen Gebieten jenseits der Flüchtlingslager - an "Nebenschauplätzen, wo vieles auf der Strecke bleibt", sagt Grabher. "Wir versuchen zu verhindern, dass die Menschen, die hier leben, zu Flüchtlingen werden", erläutert der Helfer die Bedeutung dieses Einsatzes. Die Familien werden gezielt an ihrem Wohnort unterstützt, damit sie dort bleiben können und nicht in Lager flüchten müssen. Denn, so Grabher, "die Flüchtlinge stehen vor dem Nichts".



Etwa 10.000 Vieh-Nomaden erhalten eine indirekte Hungerhilfe: Die Caritas kauft ihnen ihre abgemagerten Tiere zu einem guten Preis ab, damit sich die Menschen Nahrung kaufen können. Das Fleisch wird an die Hungernden verteilt. Wenn die Weiden in ein paar Monaten nachgewachsen sind - im Oktober wird der nächste Regen erwartet -, erhalten die Familien von der Caritas dann gut genährte Tiere als neue Existenzgrundlage.