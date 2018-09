Nur einmal im Leben: Der große Traum von der Reise um die Welt

Wenn es eine Sache gibt, bei der selbst notorische Online-Bucher ins Reisebüro gehen sollten, dann ist das beim Planen einer Weltreise mit dem Kreuzfahrtschiff. Und nicht in irgendein Reisebüro sondern in eines, das auf Kreuzfahrten spezialisiert ist. Zuviel gibt es zu beachten, bei dem sich die Profis bestens auskennen. Das fängt schon bei der Kabine an, weiß Rudolf Thesak, Leiter der Abteilung Kreuzfahrten bei Kuoni: „Eine Suite mit 50m² und riesigem Balkon ganz vorne, oben am Schiff, über der Brücke klingt sehr gut. Wenn ich aber bei Fahrt auf den Balkon gehe und es mir gemütlich machen will, bläst mir der Wind um die Ohren. Auch bei hohem Seegang ist es ganz oben nicht immer optimal. Am besten ist mittschiffs.“

Fachkundige Mitarbeiter informieren nicht nur über die Vor- und Nachteile bei der jeweiligen Kabine, sondern auch, ob notwendige Visa vor der Reise besorgt werden müssen, wie lange Reisepässe nach der Rückkehr noch gültig sein müssen und welche Impfungen vorgeschrieben sind.