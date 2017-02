Namasté in Nepal – Wen(n) die Götter rufen

Golden schimmert der Turm des Stupas im Sonnenlicht. Von vier Seiten blicken die allsehenden Augen des Buddhas auf die Besucher herab. Und auch andere Augenpaare verfolgen Touristen wie Gläubige auf Schritt und Tritt: Affen sausen über Tempel und Schreine, posieren für Fotos und halten nach Essbarem in Menschenhänden Ausschau.

Foto: /Katharina Zach "Affentempel", tauften schon die Hippies den Stupa von Swayambhunath, einen der heiligsten Orte des Kathmandutals, der auf einem Hügel westlich der Hauptstadt liegt. Der Name blieb bis heute. Rot gewandete Gläubige umrunden das buddhistische Bauwerk, bunte Gebetsfahnen wehen im Wind, Touristen genießen die Ruhe und den Ausblick über das Tal, das übersetzt "Tal der 1000 Götter" heißt.

Swayambhunath ist eine willkommene Abwechslung, nachdem man sich durch die Hektik von Kathmandu gequält hat. Die Stadt mit 1,7 Millionen Einwohnern ist ein Angriff auf die Sinne, berauschend, pulsierend. Ein Schmelztiegel der Religionen, von Tradition und Moderne. Einst war sie Anziehungspunkt der Hippies auf der Suche nach Sinn und freier Liebe, heute verschlägt es Trekking- und Rucksacktouristen sowie Kulturliebhaber in das Land im Schatten des Mount Everest.

Foto: /Katharina Zach Wer heute Kathmandu mit Auto oder Bus bereist, braucht Geduld und Zeit. Auf den holprigen Straßen stauen sich Busse, Mopeds, Elektro-Tuk-Tuks. Ab und zu blockiert ein Ochse den Verkehr. Es riecht nach Abgasen, aber auch nach Gewürzen, Weihrauch, den Düften aus den Garküchen und jahrhundertealtem Stein. Laut ist es und bunt. Reklametafeln, rote Ziegelhäuser, Frauen in farbenfrohen Punjabi-Anzügen. Geschäftsleute sitzen vor ihren kleinen Läden am rot-staubigen Straßenrand.

Foto: /Katharina Zach

Gastfreundlichkeit

Wer will, kommt rasch mit ihnen ins Gespräch. Nepal, eines der ärmsten Länder der Welt, lebt vom Tourismus. Schnell packen Einheimische ihre paar Brocken Englisch aus und erklären Land und Leute. Gastfreundlichkeit und Hilfsbereitschaft ist ihnen wichtig. Und natürlich Gelassenheit. Sie eint der Glaube – egal ob Hindu oder Buddhist – dass alles gut wird. Nicht einmal das verheerende Erdbeben im April 2015 hat ihnen den Optimismus genommen.

Der Aufbau ist voll im Gange. Sichtbar wird das vor allem in der mittelalterlichen Altstadt mit ihren schmalen Gassen voller Tempel, Schreinen, Rikscha-Fahrern und Händlern. Am Durbar Square, dem Platz um den ehemaligen Königspalast, sind zwar einige Bauwerke beschädigt worden, doch das tut der Magie keinen Abbruch. Die Stufen der Pagoden sind Rastplatz, Treffpunkt für Einheimische und Verkaufsfläche für Reis und Gemüse. Die Legenden und Götter sind allgegenwärtig – und können auch besucht werden.

Wer Glück hat, ergattert einen Blick auf die "lebende Göttin" Kumari, die sich abends am Fenster ihres Palastes zeigt. Auch ein Abstecher in Kathmandus Schwesternstadt Patan lohnt sich – neben prächtigen Pagoden am dortigen Durbar Platz, lässt der "goldene Tempel" Kwa Bahal Besuchern ob seiner glitzernden Pracht den Mund offen stehen.

Foto: /Katharina Zach Der Kontrast zwischen Moderne und Tradition ist nirgendwo so ausgeprägt, wie im Pashupatinath-Tempelkomplex – dem hinduistischen Hauptheiligtum in Kathmandu. An Touristen und Gläubigen in Jeans zieht ein Trauerzug vorbei. Noch immer werden am Ufer des heiligen Bagmati-Flusses die Toten verbrannt – obwohl es unweit ein neues Krematorium gibt.

Foto: /Katharina Zach Dicker schwarzer Rauch zieht daher gen Himmel, es riecht nach Rauch und verbranntem Holz. Zum Tempel selbst haben nur Hindus Zutritt, doch zwischen Dutzenden kleinen Gebetshallen sitzen Sadhus, hinduistische Wandermönche, mit ihren bemalten Körpern, langen Bärten und Dreadlocks. Sie bitten um Almosen – oder Geld für Fotos.

Foto: /Katharina Zach (9)

Reise in die Vergangenheit

Wer Ruhe sucht, findet sie in der kleinsten Königsstadt Bhaktapur, 14 Kilometer östlich von Kathmandu. Mit ihren Tempeln, dem Königspalast mit dem prächtigen goldenen Tor und verwinkelten Gassen ist sie quasi ein – autofreies – Freilichtmuseum. Vorbei geht es an mittelalterlichen Häusern, kleinen Geschäften und Ziegelhaufen für den Wiederaufbau. Das Leben findet auf der Straße statt. Männer spielen unter einer Laube Karten; Frauen waschen ihre Haare in Plastikbottichen. Auf den Stufen der Tempel dösen Ziegen und ihre Hirten in der Mittagssonne. Stress gibt es in der Stadt der Holzschnitzer und Töpfer nicht.

Foto: /Katharina Zach

Mit dem Willen der Götter, so scheint es, ist in Nepal alles möglich – auch den Gipfel des Mount Everest zu erleben, ohne ihn erwandern zu müssen. Das geht einfach mit dem Flugzeug. Täglich starten Rundflüge, die atemberaubende Blicke auf schneebedeckte Gipfel und Gletscher des Himalaja-Gebirges erlauben – und auch die größten Skeptiker im Tal der Götter glauben lässt.