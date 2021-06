Nachhaltig: Wintersport, aber ganz sanft

In Werfenweng regiert aber keineswegs nur der supersanfte Schneespaß, auch sportliche Naturen kommen auf ihre Rechnung: Das Familienskigebiet Bischlinghöhe gefällt mit seiner Bodenständigkeit, herrlichem Ausblick auf Hochkönig und Tennengebirge, nie überlaufenen Pisten (auch am Wochenende nicht; insgesamt 27 Kilometer), preiswerten Familientarifen sowie authentischen Skihütten (z. B. die "Auszeit" am Rosnerköpfl). Auf Aktive warten weiters zwei Rodelbahnen (Strussnig und Rosnerköpfl), ausgedehnte Schneeschuh-Touren sowie Skitourenmöglichkeiten in der unberührten Bergwelt ohne Ende. Mutige wagen einen spannenden Tandem-Paragleitflug mit Start von der Bischlinghöhe: Hier gibt’s ideale Flugbedingungen. Tandem-Paragleiten ist ein unvergessliches und dank erfahrener Fluglehrer sicheres Vergnügen. Nicht versäumen.