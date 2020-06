Nach Santorin & Kreta

Kreta

Heraklion

Gouves

Tischtennis

Tennis

Kreta

Heraklion

Chania

Matala

Knossos

Am vierten Tag fahren Sie mit dem Schnellboot nach. Dort sind Sie östlich der Hauptstadtim Ferienortuntergebracht. Ihr Hotel, das 4*-Aphrodite-Beach, liegt nur durch eine Uferpromenade von der Sand/Kiesbucht entfernt, inmitten einer gepflegten Gartenanlage mit Meer- und Süßwasserpool sowie Kinderbecken. Es verfügt über Taverne,(Abendessen in Büfett-Form), Bar und Minimarkt, auch einige Sportaktivitäten wie, Kanus und Wasserpolo werden angeboten. Auchbietet sich für individuelle Ausflüge an – von den Städtenundüber die Höhlenwohnungen von, die Samaria-Schlucht im Süden bis zu den Ausgrabungen von