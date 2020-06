Montenegro: Im Land der schwarzen Berge

Per Schiff erreichen Sie das Highlight der Reise: die Klosterinsel Maria am Felsen . Auch tief im Landesinneren warten Kulturschätze: z. B. das Kloster Ostrog, eines der bedeutendsten der serbisch-orthodoxen Kirche, letzte Ruhestätte des Heiligen Danilo. Bei der Fahrt auf dem Skutari-See kommen Sie an einer verlassenen Gefängnisinsel vorbei. Und wer möchte, nimmt am fakultativen Ausflug ins benachbarte Kroatien teil: Dubrovnik , die "Perle der Adria " wartet.