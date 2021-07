Mit nur einem Tank ans Meer

Bella Italia ist natürlich der Klassiker unter den Selbstfahrer-Zielen. Im "Ein-Tank-Radius" liegen die traditionellen (und leider bisweilen überlaufenen und teuren) Badeorte Grado, Lignano, Rimini und Bibione.

Im quirligen Familienparadies Lignano gibt`s jetzt mehr Komfort in den Strandbädern - mit VIP-Zonen samt geräumigen Umkleide-Pagoden und Gratis-Internet.

KURIER-Geheimtipp: Selbst im Massenbadeort Caorle kann man einen Strand finden, wo man nicht wie die Sardinen liegt. Man braucht nur ins 20 Autominuten entfernte Valle Vecchia bei Brussa fahren. Dort locken 20 Kilometer feiner weißer Sandstrand, der an die Karibik erinnert.



Wer nicht unbedingt ans Meer will, kann am Gardasee supergünstig urlauben: Im neuen "Extrasommer"-Katalog von ITS Billa Reisen, der ab morgen, Montag, in den Billa-Märkten aufliegt, gibt`s sensationell günstige Italien-Schnäppchen. So urlauben etwa bis zu sechs Personen in einer Bungalow-Anlage am Gardasee schon ab einem Gesamtpreis von 84 €.