Malaysia: Affen, Urwald, Wolkenkratzer

15 Tage, 1890 € pro Person im Doppelzimmer, Einzelzimmerzuschlag: 470 €

Aufpreis Reisetermin August, Januar, Februar 100 €

Termine

13. bis 27. August 2014,

22. Oktober bis 5. November 2014,

7. bis 21. November 2014,

14. bis 28. Januar 2015,

13. bis 27. Februar 2015

Inkludiert

– Flüge mit Qatar Airways Wien– Doha– Kuala Lumpur und zurück sowie Kuala Lumpur– Kuching und zurück mit regionalen Fluglinien, inklusive Taxen

– Unterkunft in Kuala Lumpur im 4*-Hotel Impiana KLCC, während der Rundreise in Hilton Hotels und in Kuching im Damai Beach Resort im Standardzimmer mit Balkon (Zimmer-Upgrade möglich)

– Frühstück, diverse Mahlzeiten

– Deutschsprachige Reiseleitung

– Fahrten in klimatisierten Bussen

– Eintrittsgebühren, Transfers und Bootsfahrten

Nicht inkludiert

Zimmer-Upgrade im Damai Beach Resort für das Chalet: 75 €, Einbettzimmerzuschlag: 75 €

– Reiseversicherung ab 92 €

