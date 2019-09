Luxus-Inseln zur Miete: Sie werden nie einen anderen Gast sehen

Strand Island – Minnesota

Strand Island umfasst insgesamt 45 Hektar und liegt am Pelican Lake in Orr im US-Bundesstaat Minnesota. Das über 100 Jahre alte und komplett renovierte Haupthaus verfügt über acht Schlafzimmer, Kamin und Wintergarten sowie eine große Veranda mit Blick über den See. Zudem können Gäste in einem eigenen Saunahaus entspannen. Ein kleines Blockhaus auf der Insel bietet vier weiteren Urlaubern Platz. Angler können mit einem Pontonboot auf den See schippern und die Rute auswerfen. Laut Website um derzeit durchschnittlich 769 Euro pro Nacht.