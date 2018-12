Luštica Bay in Montenegro: Luxusurlaub, wo früher Baracken standen

Info

Anreise Der nächste Flughafen ist Tivat. Entweder über München oder über Dubrovnik ( Kroatien). Von Tivat 20 Min. nach Luštica Bay. Von Dubrovnik ca. zwei Stunden für 80 km, da Grenzkontrollen sowie eine Autofähre auf dem Weg liegen.

Beste Reisezeit Baden im Meer ist ab Juni bis Ende Sep. möglich. In den Wintermonaten geht die Temperatur meist nicht unter 10 Grad. Der Frühling eignet sich mit 15 bis 20 Grad zum Wandern in den Bergen.

The Chedi Luštica Bay Das Hotel hat das ganze Jahr geöffnet. Die Preise starten bei 197 € für ein Doppelzimmer pro Nacht inklusive Frühstück. Nicht inkludiert sind zehn Prozent Service Gebühr. Die Preise im Hotel Spa sind für ein 5*-Resort moderat: 60 Minuten Balinesische Massage kosten 75 € www.chedilusticabay.com

Essen In Luštica Bay gibt es derzeit nur Restaurants im The Chedi sowie einen kleinen Supermarkt. Wer auswärts essen möchte, benötigt ein Auto. Empfehlenswert ist das Restaurant Conte in Perast direkt am Wasser in der Bucht von Kotor. www.hotelconte.me/en

Ausflüge Zu den Highlights zählen die Bucht von Kotor, die Insel Sveti Stefan sowie die fünf Nationalparks. Größtes Tourismuszentrum des Landes ist die Bucht von Budva, die wegen ihrer Nachtclubs vor allem junge Touristen aus Russland und Großbritannien anlockt.

Auskunft www.montenegro.travel/de