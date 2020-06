Lofoten & Nordkap: Der Mitternachtssonne entgegen

Diese Reise verspricht einzigartige Grenzerfahrungen: Bei der gemeinsam mit Prima Reisen angebotenen KURIER-Extratour überschreiten Sie den Polarkreis, Sie befahren gewaltige Fjorde, erkunden die Inselwelt der Lofoten und lernen das traditionelle Lappland kennen. Sie reisen der nicht untergehenden Mitternachtssonne entgegen und wagen sich schließlich bis zur Steilklippe des Nordkaps vor – dem nördlichsten, noch zugänglichen Ort des europäischen Festlands. Um 1598 Euro genießen Sie acht Tage lang die atemberaubende Natur des Nordens. Beginnend mit Bodø ist Ihre Route gespickt mit Highlights:

BodøIm Osten der Provinzhauptstadt liegt das für seine Marmorbrüche weltberühmte Fauske. Von hier stammt etwa die Verkleidung des UN-Gebäudes in New York. Anschließend reisen Sie auf einer der schönsten Strecken Norwegens weiter in Richtung Innhavet – und lassen die raue Magie der Fjorde und der Berge auf sich wirken.

Tromsø Die Stadt trägt zu Recht den Beinamen "das Tor zum Nordpol": Einst starteten hier die großen Expeditionen.