Der Wiener Hotellerie steht ein Neuzugang bevor - der die Zielgruppe bereits im Namen trägt: Die niederländische Kette "The Student Hotel" wird mit einem ersten Betrieb nach Österreich kommen. Angekündigt ist die Errichtung eines Hauses mit 822 Zimmern in der Nordbahnstraße in der Leopoldstadt, teilte die Anwaltskanzlei Wolf Theiss am Freitag mit, die das Unternehmen beim Markteintritt begleitet.

Versprochen wird ein bisher noch nicht vorhandener Mix: Das Hotel soll sowohl über Studenten- als auch über Hotelzimmer verfügen. Auch ein Restaurant, eine Bar, ein Fitnessstudio, Gemeinschaftsräume, Lern- bzw. Arbeitsbereiche ("Co-Working-Spaces") und sogar ein Indoor-Amphitheater werden in der neuen Herberge zu finden sein. Für gemeinsame Aktivitäten steht auch eine "Gamingzone" zur Verfügung - in dem klassisch analogen Spielen wie Tischfußball gefrönt werden kann.

Das "The Student Hotel" wird insgesamt über mehr als 37.000 Quadratmeter Nutzfläche verfügen. Die Eröffnung ist laut Aussendung für Anfang 2020 geplant.