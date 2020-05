Leben am Mond: Sex, Spiele und ein bisserl Rock ’n’ Roll

Tabu Doch was würde Menschen im All glücklich machen? Vorweg: An der Nicht-Beachtung ihrer Sehnsüchte sind die Astronauten nicht unschuldig. "Aus Angst, nicht mehr fliegen zu dürfen, haben zu Beginn viele ihre Bedürfnisse verschwiegen", weiß Häuplik-Meusburger, die etliche Astronauten interviewt hat. Manche aber skizzierten ihre Sehnsüchte recht unverblümt – wie etwa Michael Collins (Apollo 11): "Ich rate zu mehr Masturbation." Hygiene ist ebenfalls ein Thema. Gene Cernan (Apollo 17) sagte: "Nach zwei Wochen auf dem Mond schaust du aus wie ein Kumpel im Kohlebergwerk". Ein bisschen Grün muss sein: Immerhin nennen Astronauten ihre Pflanzen "Haustiere". Schließlich geht es auch um Freizeit-Beschäftigungen. Häuplik-Meusburger hat ein Astronauten-Spiel gegen Fadesse auf Langzeit-Missionen mitentwickelt.

Was lernen wir daraus? Ihre Erkenntnisse fließen in Modelle für Raumbasen ein. Außerdem startet sie im Sommersemester an der TU einen Studenten-Wettbewerb für den lebenswertesten Entwurf einer Raumstation: