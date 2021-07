Abnehmen mit Genuss und Luxus

Langweilen Sie sich mit sich selber, reduzieren Sie Ihr Tempo", rät der Ernährungsmediziner Darius Chovghi bei seinem Einführungsvortrag zur F. X. Mayr-Kur, nachdem er die Gäste auf das Handyverbot in allen öffentlichen Bereichen des Gesundheitsresorts Lanserhof Tegernsee aufmerksam gemacht hat. Keine Angst. Fad wird einem in diesem vielfach prämierten Luxus-Kurhotel auf keinen Fall. Die Zeitqualität steigt proportional zu den purzelnden Kilos. Das ist keine Kur im herkömmlichen Sinn. Das ist Genuss trotz karger Kost. Die ist – 40 Mal pro Bissen gekaut – auch delikat. Die drei G – Gesundheit, Genuss und Gastlichkeit – sind das Motto des Lanserhofs. Stressfrei sich verwöhnen lassen, ohne Zeitmessung im 36-Grad-warmen Outdoorpool suhlen, um 7 Uhr Früh mit Sportchef Ferdinand Bader im Wald aktiv erwachen, die Stadtluft aus- und die herrliche Landluft einatmend und sich von geschulten Händen der Therapeuten in den siebenten Himmel beamen zu lassen – das ist Erholung vom Feinsten.

Lebensgefühl

"Ich stelle individuelle Programme, die so einfach wie möglich sind, zusammen", erklärt Bader sein Konzept. Als ehemaliger Skispringer der Deutschen Nationalmannschaft, der später Sportwissenschaft studierte, versteht er sein Fach. "Ich will das Lebensgefühl Sport vermitteln, egal ob es beim Spazieren oder Laufen erreicht wird." Koordinationstraining stehe im Mittelpunkt. Gleichgewicht sei das Wichtigste für ein gutes Körpergefühl. "Die Ausrede ,Keine Zeit’ gilt nicht. Stehen Sie beim Zähneputzen einfach nur auf einem Bein, streichen Sie Ihr Brot öfters mit der anderen Hand, durchbrechen sie Routine."

Diskretion

Elke Benedetto-Reisch leitet. "Treffpunkt blaues Sofa" steht im Termin-Heftchen. Bei einer Tasse Tee wartet man auf dem Sofa auf die Ärztin oder den Therapeuten. Zielsicher steuern sie den jeweiligen Gast an und sprechen ihn mit Namen an. Das Geheimnis dahinter? Bei der Anamnese wird ein Foto für die Computerdatei gemacht. Herzstück des neuen Resorts ist der großzügig gestaltete medizinische Bereich, den die Kitzbüheler Ärztin und Mayrkur-Expertinleitet. "Treffpunkt blaues Sofa" steht im Termin-Heftchen. Bei einer Tasse Tee wartet man auf dem Sofa auf die Ärztin oder den Therapeuten. Zielsicher steuern sie den jeweiligen Gast an und sprechen ihn mit Namen an. Das Geheimnis dahinter? Bei der Anamnese wird ein Foto für die Computerdatei gemacht. Die Behandlungs- und Beratungsräume sind nicht nur schick, sondern vor allem nach modernsten Standards eingerichtet. Die Gäste, die aus aller Welt kommen, "schätzen die Diskretion, sie fühlen sich frei und unbeobachtet", versichert Benedetto-Reisch.

Hervorragend ausgewählt ist auch das Therapeuten-Team. Unvergesslich die heilenden Hände von Anke, die einen mit Lymphdrainagen, Craniosakral- oder Fußreflexzonen-Behandlungen in einen glückseligen Entspannungszustand versetzt. Oder Hans, der einst die österreichische Langlauf-Nationalmannschaft betreut hat, weiß genau, wo und wie er Verspannungen wegmassiert.

Ambiente

Die Inneneinrichtung der Räume ist durch die Umgebung inspiriert. Materialien wie Holz, Leder oder Naturstein schaffen eine unaufgeregte, edle Atmosphäre. Die Architekten haben den Lanserhof einem Kloster nachempfunden. Alle Zimmer sind nach außen gerichtet. Der uneinsehbare begrünte Innenhof ist ein Ort der Ruhe und Entspannung. Überall ist Licht. Es strahlt durch die imposanten Fensterfronten und erfüllt die Innenräume mit Wärme. Der Blick auf Berge, Wald oder Golfplatz beruhigt das Auge und die Nerven.

Übrigens: Das Handyverbot im Restaurant , in der Lobby oder im Badehaus ist leicht einzuhalten: Der Empfang funktioniert ohnehin nur an wenigen Stellen. Dafür gibt’s in den lichtdurchfluteten Zimmern – eigentlich sind es 55 bis 100 m² große Suiten – beste WLan-Verbindung.

Bibliothek

Höchstpersönlich betreut Hotelchefin Eva-Maria Hasenauer die sorgsam ausgewählte Bibliothek des Lanserhofs. In der aus massiven Holzbrettern gezimmerten Wand, die aussieht wie eine Jalousie, finden die Gäste eine grandiose Auswahl an Lesestoff. Ein Paradies für Leseratten. Hier sind keine Bücher, die Gäste zurück gelassen haben. „Wichtig ist mir vor allem der Bezug zur aktuellen Literatur, wir haben die meisten Neuerscheinungen“, sagt die aus Gastein stammende Managerin. Daniel Glattauers „Geschenkt“ ist genauso zu finden wie Hape Kerkelings „Der Junge muss an die frische Luft“.

Bestückt wird die Hotel-Bibliothek von der Münchner Buchhandlung Lehmkuhl , die als beste Deutschlands ausgezeichnet wurde. Literatur, Klassiker, Lyrik, Bildbände (in ihnen wird am liebsten geblättert), Zitate- und Sachbücher. Da sind sämtliche Werke von Peter Handke , Joseph Roth , T. C. Boyle oder Donna Leon zu finden. In der Lobby – dort liegen auch unzählige internationale Zeitungen und Magazine auf – , vor dem Kamin oder im begrünten Innenhof lässt es sich gemütlich schmökern. Und wer bei der Abreise ein Buch noch nicht fertig gelesen hat, kann es an der Lanserhof-Rezeption kaufen.

Anfahrt Auto : Autobahn A1 bis Irschenberg (D) auf A8 Richtung München , Ausfahrt 99-Irschenberg , Richtung Bad Tölz bis Marienstein. Fahrtzeit ab Wien 4 bis 5 Stunden. : Autobahn A1 bis(D) auf A8 Richtung, Ausfahrt 99-Irschenberg , Richtungbis Marienstein. Fahrtzeit ab4 bis 5 Stunden. Hotel Lanserhof Tegernsee, das vielfach prämierte neue Schwesternhotel des legendären Tiroler Lanserhofs, hat 70 Zimmer von 55 bis 100 m², alle sind mit Terrassen und großen Glasfronten ausgestattet. Herrlicher Blick auf den 18-Loch-Golfkurs bis hin zum Tegernsee und seinen Bergen. Preis: ab 480 € pro Nacht für 2 Personen, als EZ 330 €. Lans Med Package Pauschale 1410 € für eine Woche (exkl. Unterkunft): 1 x individueller Gesundheitsplan, 1 x ärztliche Anfangsuntersuchung, 2 x ärztliche Kontrollen mit Bauchbehandlung, 1 x ärztliche Abschlussuntersuchung und Besprechung, 1 x Fußreflex- oder Kopfmassage, 2 x muskuläre Tiefenmassagen, 1 x Detox Drainage, 1 x Detox Packung und Bad,

1 x Bioimpedanzanalyse, 1 x Harnanalyse, ärztliche Einführungs- und Arztvorträge, themenbezogene Vorträge, medizinischer Arzt-Bereitschafts- und Nachtdienst.



Sport Tägliches Gruppentraining im Preis inkludiert: Aktives Erwachen im Wald, Nordic Walking, Yoga, Triggerpoint- oder Kinesis-Training, Shaolin Qi Gong. Yoga-Woche Termin: 7. bis 12. Juni 2015, Komplettpreis: 5 Nächte um 3900 € p.P. im DZ zur Einzelnutzung. Inkl. individuell abgestimmte Verpflegung aus der Energie Cuisine „Active“, täglich 2 x Hatha-Yoga mit Julien Balmer, etliche Therapien und Arztbehandlungen. Auskunft Tel. +49 8022 1880-0,

Gut Steinberg 1, D-83666 Marienstein/ Waakirchen www.lanserhof.com, eMail: info.tegernsee@lanserhof.com

