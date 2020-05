Ungarns Spezialitäten

Danach erreichen Sie das schöne „Weinkellerdorf“ Hajós, in dem 1200 Weinkeller stehen. Sie wurden von den im Mittelalter angesiedelten Schwaben errichtet. In den in den Lössgrund getriebenen Kellern reifen feurige und wohlschmeckende Weine, die Sie auch verkosten.

Nach dem Stadtbummel in Pécs (2010 Europas Kulturhauptstadt, Bischofssitz, Baudenkmäler aus dem 4. Jh.) setzen Sie mit der Fähre von Siofok zur Halbinsel Tihany über, besichtigen die Benediktinerabteikirche mit dem Königsgrab aus dem 11.Jh.. Nach dem Mittagessen in einer urigen Csarda erfolgt die Rückreise nach Wien.