KURIER.at Umfrage: Ihr liebster Badesee

Österreich ist reich an Seen. Ein Grund für Touristen, unser Land zu besuchen. Und für Einheimische, erst gar nicht wegzufahren.

Zudem sind die meisten Gewässer so sauber, dass man daraus trinken kann. Ihre Temperaturen reichen von badewarm bis erfrischend.



Die Vergnügungskultur am kühlen Nass entwickelte sich übrigens erst ab etwa 1870. Zu dieser Zeit entstanden die ersten Badeort mit Villen und Seehotels, Bade- und Schwimmanstalten wurden errichtet, Dampfschifffahrt und Bootsverleih folgten. Bis heute ein Aufenthalt an einem der zahlreichen Seen Österreichs nichts an Attraktivität verloren.