Kroatiens fünf Must-See-Städte

Südkroatiens

bekannter Hot-Spot ist berühmt für sein kulturelles Erbe. Auf einem Spaziergang durch die autofreie Altstadt, die zum UNESCO-Weltkulturerbe zählt, entdeckt man kleine malerische Straßen und Plätze und taucht in die Geschichte der Stadt ein. Die beeindruckende Stadtmauer von Dubrovnik dient auch als Kulisse für das fiktive Königreich "Königsmund" in der epischen Serie "Game of Thrones".

Das Dubrovnik Summer Festival (10.07. -25.08.2016) lockt jedes Jahr viele Besucher an und bietet ein aufregendes Nachtleben. Für alle, die es etwas ruhiger mögen, eignet sich ein Besuch der dalmatinischen Küstenstadt in der Nebensaison, vor allem in den Monaten Mai, Juni, September und Oktober. Unterschätzt ist Dubrovnik im Dezember: Auf dem Weihnachtsmarkt findet man einzigartige Geschenke. Zu Silvester verwandelt die tanzende, fröhliche Menschenmenge den Stradun, Dubrovniks bekannte Hauptstraße, in eine Tanzfläche.