Kroatien: Insel-Hüpfen mit dem Motorsegler

So haben sich Zeljka Belak Kostelan (37), ihr 39-jähriger Mann Daniel und ihre beiden Kinder Anna (12) und Patrick (17) auf Öko-Produkte spezialisiert, die sie den Touristen in einem Shop anbieten. Sie offerieren etwa Matar, das ist in Essig eingelegter Meerfenchel, der voll mit Vitamin C ist und früher gegen Skorbut verwendet wurde. Oder Buchika, das einem Brotaufstrich ähnelt, und Lavendel-Salzbäder.

An der kleinen Insel Olib lässt sich die Entwicklung vieler anderer Inseln ablesen. Lebten hier einst 2000 Menschen, sind es inzwischen nur mehr 140, vornehmlich Pensionisten. Viele sind in die USA ausgewandert. In den 1950er-Jahren in die Fleischindustrie nach New York und San Francisco. Einer von ihnen musste den Job des Fleischers aufgeben, er schied wegen Invalidität aus, ließ sich von der Versicherung abfertigen und kehrte mit dem Geld wohlbestallt auf Olib zurück. So mancher tat es ihm gleich, bis der US-Versicherung auffiel, dass die Invaliden alle von derselben Insel kamen und sie einen Kontrollor aus den USA nach Olib entsandten, der den Schwindel aufdeckte. In Summe hatten sich 75 Simulanten ihren Ruhestand gesichert.

Heute ist die Insel Olib weit abseits vom Schuss. Es gibt nur ein Lokal, jeder Besucher wird von den Pensionisten beäugt, die von ihren Sitzbänken aus das Kommen und Gehen beobachten. Ein Einheimischer hat sich auf Seegraskissen spezialisiert und versucht sie als gesunde Alternative an den Mann und die Frau zu bringen. Es wird auch Olivenöl zum Preis von 10 Euro pro Viertelliter offeriert. Ein stolzer Liter-Preis von 40 Euro.