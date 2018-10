Traumurlaub: Was Sie auf einer Kreuzfahrt alles erleben

Destinationen für jeden Geschmack

Bei AIDA steht Ihnen die ganze Welt offen. Beliebt sind Kreuzfahrten im Mittelmeer entlang der Kanaren, in der Ostsee und auch in der Karibik. Meerliebhaber reisen sogar über Island, Grönland und Kanada nach New York. Oder entdecken Sie traumhafte Ziele in Südafrika, im Orient oder in Südostasien. Bestimmt ist Ihre Traumdestination dabei!

Noch unsicher? AIDA bietet auch Schnupperkreuzfahrten im Mittelmeer und in der Ostsee an. Fortgeschrittene Kreuzfahrer können mit AIDA sogar auf Weltreise gehen!