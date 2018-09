4 Destinationen, bei denen Sie wohl nicht an eine Kreuzfahrt gedacht hätten

Transatlantikreisen für Seeräuber

Schon 17 Tage reichen, um per Schiff über den großen Teich zu fahren. Stoppen Sie an Städteperlen wie Kiel, Bergen und Reykjavík und bestaunen Sie Grönland, das Eismeer und Kanada - von Ihrer Kabine mit Meerblick oder Balkon oder bei den zahlreichen Ausflügen. Selbst wenn Sie einige Stunden nur von endlosem Blau umgeben sind: Das kulinarische Angebot, die Wellness- und Sportmöglichkeiten und fulminante Shows sind kein bloßer Zeitvertreib, sondern eine Attraktion für sich. Von Bord gehen Sie in New York oder je nach Reisedauer in Jamaika oder sonst wo in der Karibik.

Finden Sie Ihre perfekte Atlantik-Reiseroute bei AIDA.