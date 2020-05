Koh Klang: eine autofreie Insel mit Charme

Restaurant

Das Islanda Resort www.islandakrabi.com ist die bisher einzige Herberge auf Koh Klang, aber die hat es in sich. Vom Pool unter Palmen sieht man auf die Inselwelt vor der Küste. Die Pfahl-Bungalows bieten Outdoor-Dusche und -WC. Imisst man exzellent und am Abend kann man Billard spielen und wird dabei von Fröschen beobachtet. An Aktivitäten hat Koh Klang noch nicht viel zu bieten. Man kann an einer Kajak-Tour durch den Mangroven-Wald teilnehmen, mit Fischern aufs Meer fahren, einem Modellbootbauer beim Basteln helfen oder sich in Batik-Malerei versuchen.