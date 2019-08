Julya Rabinowich: Protest auf der Kärntner Kunst-Alm

Hier gehen Natur und Intervention eine Fotomotiv-affine Kombi ein. Amina Handke hat, unterstützt von der Villacher Künstlerin Simone Dueller, ein bisschen „Blair Witch Project“ gespielt – ein seinerzeit sehr erfolgreicher Low-Budget-Horrorfilm im Walde – und Zweiginstallationen auf Hochständen hinterlassen, wobei ich Zweifel für angebracht halte, ob die zugehörigen Jäger tatsächlich Blair Witch gesehen haben. Ich würde mich als Jäger nie in den Wald wagen, wenn ich zuvor Blair Witch Project gesehen hätte. Aber ich habe mich auch schon als Kind mit dem Gedanken gequält, die Natur könnte Rache üben für all die Narben und Furchen, die der Mensch in ihren Körper schlägt. Ein Thema, das auch Amina Handke beschäftigt. Minutiös fotografiert sie im Wald hinterlassenen Müll. Das ist der Moment, an dem das durchaus subversiv lustige Projekt mit den pinken Demoschildern eine unangenehm ernste Wendung nimmt. Wie gehen wir mit der Umgebung um, die uns zu ertragen hat? Was bedeutet Tourismus für das Waldleben wirklich? Und wie sieht seine Zukunft aus?

Meine Zukunft sieht derzeit jedenfalls so aus, dass ich mich abends von der Landluft in meinen Städternüstern erschlagen ins Bett zurückziehe. Ins sogenannte Rabinowich-Zimmer. In der Art-Lodge gibt es neben ausgestellten Kunstwerken auch sogenannte Künstlerzimmer, die von allen Interessierten ganz herkömmlich buchbar sind. Diese Räume sind nun entweder den Kunstschaffenden des Hauses gewidmet, oder sogar von ihnen selbst gestaltet: Aurelia Gratzer hat nicht nur die Möbel ausgesucht, sondern auch ein zartes Deckenfresko aufgetragen. Das Rabinowich-Zimmer hat neben Schreibmaschine, ausgestellten Textmanuskripten mit roten Orgien meiner Lektorin, Matrjoschkas und meinem Lieblingsroman „Der Meister und Margarita“ von Michail Bulgakow auch eine riesige Bettdecke mit Textausschnitt aus meinem Roman-Debüt „Spaltkopf“ zu bieten, in die ich mich mit einem durchaus seltsamen Gefühl kuschle. Die Träume sind intensiv und finden Niederschlag in der morgendlichen Schreibarbeit.

Wie oft kommt es denn schon vor, dass man sich als Kunstschaffende in das eigene Werk betten, ja sogar eingraben kann? Eben. Die Art-Lodge ist und bleibt ein Ausnahmeort in jeder Hinsicht.