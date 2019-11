Hotspot: Die 10 Geheim-Gebote in "The Chapel Bar"

Unter den wirklich sehr vielen ungewöhnlichen Cocktailbars, die in den vergangenen zwei Jahren in Wien eröffneten, ist "The Chapel Bar" wahrscheinlich die ungewöhnlichste: Ganz im Stil amerikanischer „Speakeasy“-Geheimbars betritt man das wirklich düstere Lokal nämlich durch eine Geheimpforte in einem sonst völlig unverdächtigen (und durchaus ansehnlichen) Beisl namens „Mozart’s“. Hinter der Geheimtüre gibt’s dann die Bar und in dieser neben reichlich religiösen Zitaten unter anderem zehn Kreativ-Cocktails auf einer Karte namens "The 10 Commandements"…