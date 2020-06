Hitparadenstürmer auf Heimaturlaub

"Wenn du die ganze Zeit unterwegs bist, lernst Daheim zu schätzen", sagt der 28-Jährige, der in der wohlbehüteten Idylle der 930-Seelen-Gemeinde am hinteren Talende des Bregenzerwaldes aufgewachsen ist. Darum ist Erholung angesagt. "Jetzt freu’ ich mich auf zwei Wochen Urlaub im Hotel Mama mit Aufträgen wie Rasenmähen und Holzhacken", feixt er im tiefsten Wälderisch.

In Schoppernau kennt der Musiker jeden Stein, doch manche Fleckerln mag er ganz besonders. Eines davon ist das Gasthaus Adler, wo er sich das erste Mal vor Publikum beweisen konnte. "Selbst hier hab’ ich drei Lieblingsplatzerln. Ich mag den Garten, die Gespräche an der Bar und den Kachelofen in der Stube mit seinem heimeligen Flair", schwärmt Lingg. "Aber vor allem sind es die Menschen. Sie machen Schoppernau aus."

Nachdenklich nippt Lingg an seinem Espresso und beobachtet die Wanderer, die gemütlich vorbeischlendern. Ein Landwirt bringt Mist aufs Feld, und vor einem für die Gegend so typischen Bauernhaus liegt ein Hund.

"Als Kinder haben wir oft bei der unheimlich anmutenden Armen-Seelen-Kapelle geforscht", erinnert er sich. "Und der große Grillplatz neben der Vorsäßhütte im Hoadlmoos war super, um Räuber und Gendarm zu spielen." Heute gibt es dort einen See, Spazierwege, eine Hängebrücke übers Tobel, eine Kneippanlage und einen Natur- und Landwirtschaftspfad.