Freestyle Cruising bei der 4*-Kreuzfahrt

Die Fahrt durch den 81 Kilometer langen Panama-Kanal, der Verbindung zwischen Pazifik und Atlantik, ist ein absolutes Highlight dieser Kreuzfahrt. Ebenso die Kolonialstadt Cartagena in Kolumbien, dessen Stadtkern für seine farbenfrohen Häuser im spanischen Kolonialstil bekannt ist.

Nach der Ausschiffung in Miami erkunden Sie als Abschluss dieser Reise bei einer Stadtrundfahrt noch das wunderschöne Miami mit seinem Traumstrand und den fantastischen Art-Deco-Häusern.

An Bord der Norwegian Star stehen Relaxen und Genießen ganz oben auf der Tagesordnung. Aber auch für Abwechslung ist durch ein vielfältiges Freizeitangebot gesorgt. Dabei entscheiden Sie, was Sie wann und wo machen möchten. Denn die Norwegian Star bietet das Konzept „ Freestyle Cruising“. Das heißt: Sie können Ihren Tagesablauf an Bord völlig flexibel gestalten. Zum Beispiel sind Sie an keine fixen Essenszeiten gebunden. Sie können wählen zwischen einem Abendessen in eleganter Atmosphäre oder Buffets mit Live-Cooking-Stations. Es gibt 17 Dining-Optionen, 10 Bars und Lounges.