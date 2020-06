Fjorde, Rentiere, Mitternachtssonne

Tromsø

Hier beginnt Ihre zweieinhalbtägige Kreuzfahrt mit einem Postschiff der Hurtigruten-Linien. Auf der Fahrt nachgenießen Sie norwegische Idylle pur – Fjorde, spitze Berge und sanftes Küstenhügelland. Inbesuchen Sie eine der vielen gemütlichen Kneipen, um das "Macks Artic Beer" zu verkosten.

Weitere Stationen der Kreuzfahrt: Hammerfest, wo die 1854 errichtete Meridiansäule an die erste genaue Vermessung der Erdkugel erinnert, die Stadt Honningsvåg und der berühmte Nordkap-Felsen, an dem Sie am späten Nachmittag mit dem Schiff vorbeifahren.

Die Kreuzfahrt endet in Kirkenes, wo im Hafen bereits der Bus zur Weiterfahrt wartet. Sie besuchen Inari, die Stadt am gleichnamigen "heiligen See der Lappen" mit mehr als 3000 Inseln. Im Sami-Museum bekommen Sie Einblicke in den Anpassungsprozess der Ureinwohner an die extremen Klimabedingungen im hohen Norden.

Im Sommer – also zur Reisezeit dieser Extratour – zeigt sich der Norden Lapplands bei Mitternachtssonne von seiner freundlichen Seite – die Landschaft auf der Fahrt nach Kautokeino ist mit unzähligen Sommerblumen bunt gepinselt.

Schließlich fahren Sie über die schwedische Grenze nach Kiruna, wo Sie Europas ältesten Nationalpark Abisko und den mächtigen See Torneträsk besuchen, ehe es zurück nach Norwegen geht – nach Tysfjord und zum Flughafen Bodø.

