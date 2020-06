Club-Spaß statt Kälte

Magic Life lockt diesen Winter mit acht Clubs – fünf in der Türkei, darunter auch der neue schicke Jacaranda Imperial, der mit einer Novität punktet: mit "Swim up Rooms", Zimmern mit Poolzugang. Weitere Magic-Life-Adressen im Winter sind der beliebte Kalawy Imperial in Ägypten und der Club auf der Kanaren-Insel Fuerteventura. Das Event-Programm reicht von Auftritten von Kinderliedermachern über Trendsportarten bis zum Zirkeltraining. Außerdem verspricht Veranstalter Gulet für die Clubs eine "Sommergarantie": Liegt die prognostizierte Tageshöchsttemperatur in der gebuchten Club-Destination unter 20 Grad, kann gratis auf einen späteren Zeitpunkt oder ein anderes Ziel umgebucht werden.