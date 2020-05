Familienziel Osttirol

Bis auf die gnadenlose Züchtigung durch Wärmespender Anton ist dem auch so. Hier, im Vier-Sterne Sporthotel Sillian, tief in den Osttiroler Bergen und dicht an der Grenze zu Italien, setzt man auf Wellness, Sport, eine exzellente Küche – und ausgelastete Kinder. Das Konzept unterscheidet sich stark vom aktuellen Trend zu „Erwachsenen-Hotels“ wie etwa dem Posthotel in Achenkirch, wo man gerne Gäste ab 15 Jahren sieht.



In Sillian hingegen geht „die Positionierung klar in Richtung Familienurlaub“, wie Martha Schultz von der Schultz-Gruppe erklärt, zu der das Sporthotel gehört. „Das spiegelt sich auch in der Preisgestaltung wieder.“ Tatsächlich trifft man in Osttirol auf ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis: Die Hütten servieren Speisen und Getränke zu normalen Wirtshaus-Preisen, die Skipässe sind noch knapp unter der 40-Euro-Grenze, und der Kindertarif bei den Liftkarten gilt bis 18 Jahre (Details siehe unten).



Darüber hinaus können Gäste des Sporthotels ihre Kinder unter Tags bei einer der jungen Tirolerinnen parken, die rastlos mit den Kleinen Schlüsselanhänger basteln. Auch der Indoor-Pool mit seiner mehrfach geschlungenen Wasserrutsche bindet Kinder-Kräfte. Und zechen die Eltern am Abend bei Kerzenschein und Kalbsfilet eine Flasche Wein – die Schlüsselanhänger-Manufaktur hat bis 21 Uhr geöffnet.