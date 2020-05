Einmal Kilimandscharo und retour

Training: Ich gehe gern auf heimische Berge, auf einem Sechstausender war ich noch nie. Deshalb: Respekt und Vorbereitung – viele Bergtouren und drei Mal pro Woche Intervall-Laufen.

Ausrüstung: Volle Bergausrüstung und Funktionsgewand für Plus 20°C bis Minus 20°C. Ein 35-Liter-Tagesrucksack, isolierte Trinkflaschen (das Wasser friert sonst), gut eingegangene Bergschuhe, Schlafsack bis Minus 35°C. Eine Tasche mit Gewand, trägt der Träger. Medikamente für Notfälle.

Guides und Träger: Freundliche Profis, tragen 20 Kilo auf ihren Schultern, arbeiten hart.

Bergleben: Der Mount Meru ist zivilisiert, mit Hütten, Wasser, Licht. Auf dem Kili gibt es nichts: 0,5 l Waschwasser und 3 l abgekochtes, trübes Trinkwasser täglich (Brausetabletten für besseren Geschmack). Lange Tagesmärsche, abends wird es schnell dunkel, kalt – früh schlafen gehen (19 h), früh aufstehen (6 h). Zelt und Tasche werden zurück gelassen. Die Träger bauen ab, überholen einen, im nächsten Camp steht wieder alles bereit.

Verpflegung: Reichlich und gut. Frühstück mit Kaffee/Tee, Toast, Müsli. Mittags und abends gebundene Suppe, Hauptspeise (etwa Huhn in Erdnusssoße mit Reis), Obst.

Hygiene: Ich war noch nie so dreckig. Und es war mir noch nie so egal. Zähneputzen geht gut. Der Rest wird ordentlich vernachlässigt. Klo? Am Berg halt ...

Probleme: Ab dem vierten Tag geht man wie in Trance. Auch Muskelkater gibt es keinen mehr. Kurzatmig am Meru, keine Höhenprobleme am Kili.

Was ich gelernt habe: – Pole, pole (langsam gehen). – Gut akklimatisieren ist das Geheimnis. – Gehe hoch aber schlafe niedriger. – Metallene Siggflaschen mit heißem Wasser als Wärmeflasche für die Nacht. – Ich kann mit enorm wenig leben und damit extrem zufrieden sein.