Zarenpracht und Mittelalter

Helsinki

Lassen Sie sich mit einem Mix aus russischer Grobschlächtigkeit mancher Bauten und putziger finnischer Beschaulichkeit etwa am Hafen verzaubern. Auch inwerden Ihnen bei einer dreistündigen Stadtrundfahrt die wichtigsten Sehenswürdigkeiten gezeigt – etwa die weiße Domkirche oder die imposante Felsenkirche. Ein Erlebnis ist die Markthalle am Hafen. Berühmt ist auch das Sibelius-Denkmal, das einst ein architektonischer Aufreger war. Abends empfiehlt sich etwa der Besuch einer Tango-Bar. Die Finnen lieben das Tanzen zur ureigenen finnischen Tango-Musik mit melancholischen Akkordeonklängen – schon das Zuschauen ist ein Erlebnis wie in einem KaurismäkiFilm.

Kuoni hat für Sie auch in Helsinki einen spannenden Ausflug in die Extratour gepackt: Mit dem Wassertaxi geht es zur Festungsinsel Suomenlinna. Die imposante Festungsanlage aus dem 18. Jahrhundert wurde als Verteidigungsanlage gegen die Russen gebaut ist UNESCO-Welterbe. Die Insel ist ein Stadtteil Helsinkis und beherbergt einige interessante Museen.

Download: Detailprogramm