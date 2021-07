Extratour: Zarenglanz mal drei

Bei Sonnenaufgang passieren Sie an der Ostseite des Ural die Grenze zwischen Europa und Asien. Die erste Bahnstrecke über den Ural zwischen Perm und Jekaterinburg gab es schon 1878, erst später wurde sie Teil der Transsib-Verbindung zwischen Moskau und dem fernöstlichen Wladiwostok. Um halb sieben Früh nach 2087 Kilometern kommen Sie in Jekaterinburg an. Die drittgrößte Stadt Russlands wurde 1723 von Zar Peter dem Großen als Festung und Tor nach Sibirien gegründet, hieß von 1924 bis 1991 Sverdlovsk, war in der Sowjet-Zeit als strategisch wichtige Stadt für Ausländer gesperrt. Sie aber sehen alles Wichtige: Stadtgründerdenkmal, Opernhaus, Rathaus, Katherinen-Kapelle, Auf-dem-Blut-Kathedrale, Kloster und Erinnerungsstätte Ganina Jama mit sieben Holzkirchen als Symbole für die ermordeten letzten Romanovs.

Vor dem Flug nach Moskau besichtigen Sie das Nevyanski-Ikonenmuseum und an der Kontinentgrenze Europa/ Asien den markanten Obelisk. Ankunft in Moskau am Abend. In der Metropole sehen Sie alles, was man gesehen haben muss: Rundblick vom Sperlingshügel, Neujungfrauenkloster, Zentrum mit Tverskaja-Straße, Bolschoi-Theater, Roter Platz mit Basilius-Kathedrale, Kaufhaus GUM, Lenin-Mausoleum, Mittags-Wachablöse im Alexandergarten. Nach einer Mittagspause Besuch des Kremls – Herzstück der Stadt. Früher Festung, dann Zaren-Residenz, in der Sowjet-Ära Machtzentrum der KP, heute Regierungssitz und Putins "Hof". Kanonen, Glocken, Türme, Paläste, Kathedralen, und alles mit viel Gold dekoriert – das macht den Kreml so einzigartig.

Vor dem Rückflug ein letztes Moskau-Muss: Besuch der schönsten Metro-Stationen, die als "unterirdische Paläste" gerühmt werden.