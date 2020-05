Extratour: Flamenco, Pferde und Wiener Schmäh

– Die Altstadt von Sevilla erleben Sie auch aus der Kutschen-Perspektive.

– In Jerez bestaunen Sie die berühmten rassige andalusischen Pferde. Süße Genüsse bringt danach die Sherry-Verkostung in einer Bodega.

– Im Flamenco-Museum von Sevilla versprüht Kabarettist Joesi Prokopetz seinen Wiener Schmäh mitten unter heißen Flamenco-Kostümen. Der bekannte Schmähführer wird Sie auch auf dem einen oder anderen Tagesausflug begleiten.

– Und in Cordoba können Sie – gegen Aufpreis von 90 Euro eine leidenschaftliche Flamenco-Show inklusive dreigängigem Abendessen erleben.