Expo 2020: In Dubai werden keine Kosten und Mühen gescheut

Der Hauptpartner der Expo 2020 in Dubai ist die staatliche Fluggesellschaft Emirates, die sich mit einem 3.300 m² großen Pavillon präsentieren wird. Die Fassade aus 26 glänzenden Flugzeugflügeln wird in einer Lichtshow von 800 Meter LED-Leuchten effektvoll in Szene gesetzt. Besucher können in die Technik des Fliegens und in Zukunftsvisionen auf drei Stockwerken eintauchen.