"Duz"-Offensive in bayrischem Urlaubsort

Wollen Urlauber im Ferienort gesiezt werden - oder freuen sie sich, wenn ihnen das "Du" angeboten wird? Im Allgäu können Touristen selbst entscheiden, wie man sie ansprechen soll: Der bayerischen Ferienort Oberstaufen hat dazu einen Pilotversuch gestartet, wie das Handelsblatt berichtet. Im sogenannten Haus des Gastes, wo Touristen nach Unterkünften fragen oder Tipps für Ausflüge erhalten können, muss man sich gleich entscheiden: Geht man zum "Du"- oder doch lieber zum "Sie"-Schalter? "Hier werden Sie geduzt", verrät ein Schild über einem der vier Schalter, eine freundlich lächelnde Dame im Dirndl empfängt den Besucher. An allen anderen Schaltern bleiben die Angestellten beim "Sie".



Manche Touristen sind skeptisch, so das Handelsblatt : "Ich weiß nicht, für welchen Schalter ich mich entscheiden würde", sagt die 28-jährige Melanie Trotier aus Flensburg. "Die Aktion ist schon nett. Aber ich glaube, ich hätte Schwierigkeiten, eine Fremde einfach so zu duzen."

Erwin Kohl aus Hessen hingegen findet die Idee gut. Der 75-Jährige, der seit einigen Jahren in Oberstaufen lebt, hält die persönliche Anrede nur für konsequent: "Die Einheimischen duzen einen doch sowieso. Wenn es allgemein so üblich ist, finde ich das vollkommen in Ordnung." Seine Frau Maria teilt diese Meinung nicht: "Ich mag nicht gleich von jedem geduzt werden. Ich gehöre zu einer Generation, die das nicht kennt."