Die KURIER-Wanderer

Ich kann halt nicht aus meiner Haut, schon gar nicht, wenn ich am Berg bin, also oben. Jeden Hahnenfuß, jede Katzenpfote und jeden Bocksbart muss ich untersuchen und bestimmen – das sind übrigens Namen von Pflanzen. Einfach alles angreifen, was mir in die Quere kommt. Das kostet meine Umgebung Nerven und Zeit.

Ich habe es nicht eilig, auf den Gipfel zu kommen. In mir entsteht beim Gehen die Vorstellung einen völlig unbekannten Landstrich zu erforschen, terra incognita alpina sozusagen. Und da gilt es natürlich auch nach neuen Arten Ausschau zu halten. Ein Erstfund "neu für ... (Bundesland)" wäre mein größter Traum. An wie vielen Berghängen ist dieser Traum schon zerschellt, zwischen Göller und Großglockner. Also? Ich mache weiter, in diesem Sommer klappt’s bestimmt.



Martin Burger