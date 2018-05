Die Checkliste für das Reise-Auto

Es muss nicht immer das Flugzeug sein, und auch nicht der Zug. Mit dem Auto zu verreisen, hat viele Vorteile. Doch man sollte nicht leichtfertig eine lange Fahrt antreten, ohne vorher einiges überprüft zu haben.



Das Um und Auf im Wagen ist die Batterie: Es kann zum Beispiel sein, dass Wasser aus der Batteriesäure verdunstet ist. Man kann das Wasser wieder auffüllen: per Einwegspritze (aber nur destilliertes Wasser). Das können Sie im Handel oder in der Apotheke kaufen. Danach muss man die Batterie nachladen. Nicht vergessen: Check, ob auch die Kontakte in Ordnung sind.



Der nächste Punkt: die Beleuchtung. Sind Abblendlicht und Nebelscheinwerfer intakt? Gegebenenfalls auch die Lichter am Anhänger prüfen! Unbedingt anzusehen vor der langen Fahrt sind Ölstand und Ölfilter, und wenn wir gerade im Motorraum zu Gange sind, ist auch die Scheibenwaschanlage nicht weit. Wenn die Reise in den Norden geht, ist Frostschutz im Wasserbehälter sicher kein Fehler. Und dabei gleich noch die Wischerblätter testen, die sich über den Winter gerne ausfransen. Danach kommt ein schneller Check des Kühlwassers, des Luftfilters und der Zündkerzen, bevor man die Motorhaube wieder schließen kann.